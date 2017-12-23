Первая леди Галина Додон устроила новогодний праздник около 200 детям Гагаузии (ФОТО)

В президентской елке приняли участие школьники, отличившиеся в учебе, а также дети из социально уязвимых семей.

Первая леди Галина Додон посетила вчера, 22 декабря, Гагаузию, где приняла участие вместе с башканом Ириной Влах в мероприятии для детей по случаю наступающих новогодних праздников.

– Чтобы насладиться праздничной атмосферой и принять участие в открытии Рождественской ели, были приглашены около 200 детей начальных классов, отличившихся в учебе, принявших участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях, а также дети из социально уязвимых, неполных или многодетных семей, – написал на своей странице в соцсети президент РМ Игорь Додон.

Магию праздника привнесли Дед Мороз и Снегурочка в ​​рамках широкомасштабного тематического шоу: дети участвовали в различных конкурсах с песнями и танцами. В завершении для детей организовали сладкий стол, а также вручили подарки от благотворительного фонда первой леди «Din Suflet».

Это событие является частью новогодних благотворительных мероприятий, организованных фондом «Din Suflet» в преддверии новогодних праздников, в рамках которых около 10 тысяч детей по всей стране получат подарки от первой леди Галины Додон.