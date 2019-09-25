Период ухода за людьми с ограниченными возможностями будет признан страховым стажем для пенсии

0

Конституционный суд (КС) признал страховым стажем, необходимым для осуществления права на пенсию, период ухода за лицом с тяжелым ограничением возможности, независимо от его возраста.

Суд констатировал, что решение о признании неконституционным текста “ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет” из ст. 5 ч. (2) п. d) Закона №156 от 14 октября 1998 года лишит эффективности права на пенсию в случае человека, ухаживающего за лицом с ограниченными возможностями, и создаст блокирование в государственной пенсионной системе. По этим причинам, чтобы устранить существующий недостаток, суд оставил за собой прерогативу устанавливать решение своим постановлением до вмешательства парламента, передаёт moldpres.md.

Это решение требует от ответственных органов государственной пенсионной системы, чтобы по ходатайству бенефициаров давался ход их запросам для гарантирования эффективного характера права, которым они обладают, до приема на должность персонального ассистента, независимо от возраста человека с тяжелым ограничением возможностей, за которым они ухаживают.

Это решение окончательное, обжалованию не подлежит.