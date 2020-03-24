Опубликован приказ о приостановлении учебного процесса в Молдове до конца марта (ДОКУМЕНТ)

Опубликован приказ о приостановлении учебного процесса в Молдове до конца марта (ДОКУМЕНТ)

Министерство образования, культуры и исследований продлило до 31 марта период приостановления непрерывной профессиональной подготовки учителей и менеджеров, а также учебной деятельности для детей и для взрослых в государственных и частных учреждениях страны.

По данным ведомства, в этот период времени учащиеся могут получать теоретические знания, используя программы дистанционного обучения. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Министерства образования, культуры и исследований.

Ранее мы сообщали, что примария Кишинёва готовит к запуску систему онлайн обучения для школьников.

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