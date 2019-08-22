Период приёма в профессионально-технические учебные заведения может быть продлён

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Период приёма в профессионально-технические учебные заведения может быть продлен. С таким предложением выступили директора этих учреждений на сегодняшнем заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ.

Так, участники заседания предложили, чтобы период зачисления студентов длился до 1 октября, когда учреждения представят окончательные отчёты. Чиновники изучат предложение и проанализируют возможности его выполнения, передаёт moldpres.md.

Директора учебных заведений предложили увеличить количество мест с бюджетным финансированием в профессиональных училищах и колледжах. С другой стороны, подчеркивалась проблема, когда обучающаяся на бюджетных местах молодежь не подписывает никаких обязательств, чтобы по окончании учебы работать в течение определенного периода времени по специальности. В связи с этим председатель комиссии Адриан Лебединский уточнил, что необходимо изменить законодательство в этой области.

– Что касается учащихся, обучение которых финансируется из бюджета, в этом году, вероятно, у нас будут некоторые важные реформы, потому что у каждого из них должен быть подписанный контракт, и учащийся должен выполнить свои обязательства перед государством, потому что именно государство берёт на себя расходы на учебу. На практике видим, что, например, высшие учебные заведения не заключают контракты со студентами, государство тратит огромные деньги на их обучение, а затем студенты трудоустраиваются в других областях деятельности или даже за рубежом, – сказал Лебединский.

На встрече также обсуждались вопросы зарплаты учителей, создания условий обучения для молодых людей с особыми потребностями и важности подготовки кадров по специальностям, наиболее востребованным на рынке труда.