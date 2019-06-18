Перевозившим гашиш из Испании членам ОПГ, среди которых бывшие полицейские, грозит тюремный срок

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о завершении и передаче в суд уголовного дела, возбужденного в отношении 7 человек, 3 из которых – бывшие сотрудники Инспектората полиции Яловен, которые являлись членами преступной группировки, занимавшейся перевозкой гашиша из Испании в Россию.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ, члены группировки перевозили запрещённые вещества в специально оборудованных отсеках в топливных баках автомобилей, которые ехали из Испании по территориям стран ЕС, Белоруссии, Украины, а конечным пунктом являлась Российская Федерация. Злоумышленники намеренно не въезжали на территорию Молдовы, чтобы правоохранители не разоблачили их.

В ходе расследования было установлено, что члены ОПГ приобретали гашиш по цене 700-800 евро за кг и продавали потребителям наркотиков в Москве по цене от 2 000 до 2 500 евро, в зависимости от качества. Наркодилерам удалось вывезти около 500 кг гашиша, на котором они заработали приблизительно 1 000 000 евро.

В результате совместной операции, которая проводилась в период с 2017 по 2018 гг. были конфискованы транспортные средства, с помощью которых наркотики перевозились в Испанию, Италию, Румынию, Украину, Белоруссию и Россию. В общей сложности было изъято 400 кг гашиша, который был спрятан в автомобилях.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в целях отчуждения.