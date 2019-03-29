Перевозили кофе на лодках: в Молдове раскрыта крупная схема контрабанды с участием пограничников (ФОТО, ВИДЕО)

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Вчера, 28 марта, сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в домах и автомобилях группы людей, подозреваемых в контрабанде кофе и других товаров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, члены группировки перевозили по ночам товары широкого пользования из Украины на лодках. Таким образом они избегали таможенного контроля. Далее они распространяли товар по стране. В результате уголовного преследования подозреваемые были задержаны с поличным, в тот момент, когда они незаконно перевозили товар через границу.

В результате обысков были обнаружены и изъяты товары стоимостью 2 500 000 леев, денежные средства, а также черновые записи, в которых значится схема преступной деятельности. Кроме этого, правоохранители нашли подпольный цех по упаковке кофе. В ходе операции были задержаны 6 человек в возрасте от 23 лет до 51 года, среди которых начальник пункта Пограничной полиции и его заместитель.

Прокуроры намерены подать ходатайство в суд о предварительной мере наказания в виде 30-дневного ареста в отношении подозреваемых. Если вина задержанных будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы.