Переводил через офшоры гигантские суммы в обход налоговой: руководитель ОПГ задержан

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23 августа сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований и Главным управлением уголовного преследования ГИП раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в рамках уголовного дела, возбужденного по результатам анализа материалов, добытых Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Государственной налоговой службой.

В результате проведённых расследований было установлено, что в течение 2016-2017 гг бенефициар счетов иностранной компании, зарегистрированной в Соединённом Королевстве и Гибралтаре и имеющий банковские счета в Латвии, получал крупные суммы без предоставления декларации о подоходном налоге в налоговую службу.

Так, согласно материалам уголовного дела, в указанный период преступная группа организовала для получения прибыли компании в офшорной зоне, через которые более 407 058 евро и 75 151 долларов США поступили на счета членов ОПГ. Чтобы скрыть нелегальную деятельность, члены преступной группы при открытии фирм указали, что предоставляют переводческие услуги онлайн.

В результате 9 обысков правоохранителями были обнаружены 13 банковских карт, выпущенных иностранными и местными банками, на которых находились денежные средства, происхождение которых не установлено. Также были изъяты бухгалтерские документы, электронные документы, электронные средства хранения информации и т. д.

В итоге организатор преступной схемы был задержан. В настоящее время принимаются меры для накопления обвинительных доказательств, а также для оценки ущерба, нанесённого госбюджету.