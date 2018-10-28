Перевод времени не без сюрпризов: в Молдове произошло сильное землетрясение

Сильнейшее землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло сегодня ночью в Румынии. Толчки ощутили и в Республике Молдова.

Эпицентр землетрясения находился в горах Вранча, уезд Ковасна на глубине 100 км в 02.38 (зимнее время). В Молдове сила землетрясения составила до 5 баллов и длилось оно до 5 секунд.

Стоит отметить, что последнее сильное землетрясение в Молдове ощутили в марте. Его мощность тогда составила 4,5 баллов.

За последние 2 года в Румынии произошло более 200 землетрясений с магнитудой более 4 баллов. Многие из них ощутили в Молдове.