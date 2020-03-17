Перевезенный из Румынии гражданин Молдовы соврал, что у него коронавирус, чтобы попасть на Родину

Перевезенный из Румынии гражданин Молдовы соврал, что у него коронавирус, чтобы попасть на Родину

Мужчина поссорился с перевозчиком из соседней страны, и его попросили покинуть салон транспортного средства. Чтобы все-таки попасть на территорию Молдовы, он солгал властям соседней страны, что у него коронавирус. 

Об этом на брифинге для прессы сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она отметила, что тест не выявил у мужчины коронавируса. Позднее он сам признался, что пошел на обман, чтобы попасть в Молдову.

Дело было передано правоохранителям. Мужчина будет наказан, согласно закону.

Напомним, сегодня SMURD перевёз из Румынии в Кишинев гражданина Молдовы.

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