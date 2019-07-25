Перевернулся на матрасе: молдаванин утонул во время отдыха в Коблево

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24 июля на пункт связи пожарно-спасательной части в Николаевской области поступило сообщение о том, что во время купания в море в селе Коблево утонул 26-летний гражданин.

По словам очевидцев, мужчина перевернулся на надувном матрасе и начал тонуть, пишет novosti-n.org. Это заметили отдыхающие и сообщили на спасательный пост. Спасатели и очевидцы добрались до мужчины, доставили его на берег и провели реанимационные мероприятия, но спасти его жизнь так и не удалось, сообщает источник.

Для окончательного установления причин смерти тело погибшего направили на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.