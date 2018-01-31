Перестановки в примэрии: назначены новые главы двух муниципальных предприятий

Сегодня, 31 января, от должности были освобождены глава предприятия “Lumteh”, ответственного за освещение города, Николае Верешко, а также начальник предприятия “Exdrupо”, занимающегося дорогами и мостами, Штефан Раку.

Оба чиновника завершили свою деятельность на вышеуказанных предприятиях в связи с истечением срока контрактов.

Распоряжением врио генпримара Сильвии Раду на должность главы “Lumteh” был назначен Вячеслав Буц, а “Exdrupo” – Адриан Болдуреску. Чиновники преступят к работе на новых постах, начиная с 1 февраля.