Перестановки в правительстве: причастные к краже миллиарда Лянкэ и Габурич возвращаются в кабмин

Бывшие премьер-министры страны, при руководстве которых из финансово-банковской системы страны был украден миллиард долларов, возвращаются в правительство Молдовы и будут занимать в нем важные должности. О перестановках в правительстве сегодня, 19 декабря, после еженедельного брифинга Демократической партии заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Так, Юрий Лянкэ займет должность вице-премьера по европейской интеграции страны, а Кирилл Габурич назначен министром экономики Молдовы. Напомним, что оба в 2014 и в 2015 годах, будучи премьер-министрами страны, секретно выдали два кредита из государственных резервов для покрытия образовавшейся в результате кражи миллиарда финансовой дыры – на сумму 9,2 миллиардов леев (за подписью Лянкэ) и 4,5 миллиардов леев (за подписью Габурича). Впоследствии эти деньги были объявлены государственным долгом, возвращать который обязали граждан страны.

В то же время министром юстиции страны отныне будет бывший председатель Конституционного суда республики, унионист Александр Тэнасе. Сменились руководители еще трех министерств. Так, министром здравоохранения назначена Светлана Чеботарь, министром иностранных дел и европейской интеграции – Тудор Ульяновский, а министром окружающей среды – Ливиу Волконович. Кресло вице-премьера по реинтеграции займет Кристина Лесник.