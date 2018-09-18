Перестановки в правительстве: демократы решили назначить Сильвию Раду министром здравоохранения, труда и соцзащиты

Перестановки в правительстве: демократы решили назначить Сильвию Раду министром здравоохранения, труда и соцзащиты

Об этом в рамках брифинга для прессы заявил председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. 

По его словам, было принято решение сменить руководителей двух министерств. Так, вместо Ливиу Волконовича Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предлагается возглавить Николаю Чубуку. В то же время Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вместо Светланы Чеботарь возглавит Сильвия Раду, бывшая и.о. генерального примара Кишинева.

Плахотнюк не исключил и другие перестановки в правительстве, отметив, что это может произойти даже за месяц до выборов.

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