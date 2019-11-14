Перерывы в водоснабжении в столице: узнайте адреса

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На нескольких улицах в столице в пятницу, 15 ноября, будет приостановлено водоснабжение. По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, отключения произойдут в связи с выполнением работ по модернизации и ремонту систем.

Так, с 09.00 до 17.00 подача воды будет прекращена на улицах Друмул Скиноасей, Потырничий, Ситарулуй, Колиней, Олимпиада, Н. Сулак и Вынэторулуй, передаёт ipn.md.

С 09.00 до 21.00 воды не будет на улицах Пэдурий, 5, 9, 13, 25, в том числе с дробями, и Салкымилор, 22, 22/3, 4, 7, 8, 9, 28, в том числе в домах с дробями.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.