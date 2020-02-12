Перерывы в водоснабжении в столице: узнайте адреса

Перерывы в водоснабжении в столице: узнайте адреса

На нескольких улицах в столице в четверг, 13 февраля, будет приостановлено водоснабжение. По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, отключения произойдут в связи с выполнением запланированных работ.

Так, с 09:00 до 21:00 подача воды будет прекращена по следующим адресам: Флорэрией, 4, пер. Флорэрией, 1, 2, А. Дога, 4, 45, Пажурей, 1-9, 13, 2-16, в том числе с дробями, Владимиреску, 4-6, в том числе с дробями. С 09:00 до 17:00 воды не будет на улице Гренобля, 145-177.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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