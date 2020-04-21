Перерыв в работе офисов “Молдовагаз” продлили ещё на неделю

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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране перерыв деятельности Центров по работе с потребителями АО “Молдовагаз” продлен еще на неделю, до 27 апреля.



Все возникающие вопросы можно адресовать специалистам предприятия, позвонив по телефону 1304 (для кишинёвцев), или в территориальные подразделения, чьи контакты указаны на сайте предприятия.

Напоминаем, что счета за потребленный природный газ можно оплатить онлайн на сайте www.moldovagaz.md. Операция проводится посредством большинства платежных систем, а также дебетовых или кредитных карт, в том числе выданных иностранными банками гражданам Молдовы, проживающим за границей. Интерфейс программы также позволяет самостоятельно указать показания газового счетчика. Текущее потребление, задолженность или авансовый платеж могут быть погашены как целиком, так и частично.

В то же время, сайт предприятия является одним из удобных для потребителя способов самостоятельно отправить показания счетчика природного газа, безопасно и быстро. Зайдя в подрубрику «Передать показания счетчика» в рубрике «Потребители», пользователю необходимо заполнить несколько полей, включая номер лицевого счета, показания прибора учета, название оператора газораспределительной системы, а также свой номер телефона. Данные могут быть переданы и по телефону, связавшись региональным газораспределительным предприятием.

Отмечаем, что на время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет.

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