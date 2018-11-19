Переполох в бельцком магазине: покупатель угрожал продавщице разбитой бутылкой (ВИДЕО)

Переполох в бельцком магазине: покупатель угрожал продавщице разбитой бутылкой (ВИДЕО)

По счастливому случаю в момент нападения в магазине находился сотрудник Национального инспектората патрулирования, который моментально отреагировал и обезвредил злоумышленника.

Сотрудник НИП в Бельцах, возвращаясь домой после работы, зашёл в один из местных магазинов, чтобы купить продукты. Спустя несколько минут в магазин зашёл молодой человек с разбитой бутылкой в руках. Он сразу направился к продавщице и стал угрожать ей разбитой бутылкой, сообщает пресс-служба НИП. Патрульный быстро отреагировал, обезвредил хулигана и вызвал на место происшествия оперативную группу.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что задержанный является 22-летним жителем Бельц. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

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