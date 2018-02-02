81

Переполненный зал, слезы на глазах и дух патриотизма: президент дал старт Году Штефана Великого (ФОТО)

Переполненный зал, слезы на глазах и дух патриотизма: президент дал старт Году Штефана Великого (ФОТО)

На состоявшемся сегодня, 2 февраля, торжественном собрании, посвященном началу Года Святого Штефана Великого, царила исключительная атмосфера.

В этом признался присутствовавший на нем президент страны Игорь Додон. Он рассказал, что на праздничное мероприятие собрались представители самых разных областей: академики, депутаты, дипломатический корпус, бывшие члены правительств, Конституционного суда, многих государственных ведомств, артисты, деловые люди.

– Зал был переполнен, многим пришлось стоять. Отметил, что у некоторых даже были слезы на глазах. Это был один из немногих случаев, когда все собравшиеся излучали положительную энергию, гордость, чувства патриотизма и любви к нашей стране – Республике Молдова, – отметил он.

Президент признался, что был очень рад этим проявлениям.

– Знаю, что нам предстоит очень многое сделать, чтобы вернуть доверие всех граждан к государству, к государственным институтам, вернуть людям надежду на лучшую жизнь здесь, на родине, вернуть им веру в будущее Республики Молдова! И мы готовы трудиться во имя достижения этих целей! У Молдовы есть будущее! – высказал уверенность глава государства.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md