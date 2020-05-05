Переплыли границу и оказали сопротивление стражам порядка: задержаны двое нарушителей

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Прошлой ночью пограничники задержали близ села Тудора Штефан-Водского района двух мужчин, которые незаконно пересекли границу.

Мобильная группа Пограничной полиции заметила на реке Днестр моторную лодку с двумя молодыми людьми, которые направлялись из Молдовы в Украину. Когда мужчины вернулись обратно на территорию Молдовы, их попытались задержать, однако нарушители оказали сопротивление и попытались скрыться от правоохранителей.

Пограничникам пришлось произвести три предупредительных выстрела. В результате им удалось задержать мужчин. Если вина задержанных будет доказана, им грозит штраф до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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