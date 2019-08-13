Переоделись в полицейских и пошли на преступление: глава ОПГ получил тюремный срок

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Житель Флорештского района был приговорён к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения по двум статьям: самовольное присвоение звания должностного лица и грабёж, совершённые организованной преступной группировкой.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РМ, приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали, что 9 ноября 2017 года подсудимый вместе с 4 членами ОПГ, переодевшись в полицейских и взяв с собой пистолеты, проникли в дом жителя Шолданешт. Они представились сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками и под предлогом проведения «обыска» для определения места хранения денег, потребовали у хозяев 5 000 евро. После отказа потерпевших преступники связали владельца дома и избили его руками, ногами и молотком. Затем они украли все найденные в доме деньги – 48 000 леев.

Спустя некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. В ходе расследования он признал свою вину. В скором времени в суде будет рассматриваться дело второго соучастника преступления. А материалы трёх других подозреваемых рассматриваются отдельно, так как они были объявлены в международный розыск.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в высшей инстанции.