Перенапряжение электросети чуть не оставило семью в Приднестровье без крыши над головой

Летняя кухня на территории частного дома по улице Карла Маркса в Григориополе загорелась в отсутствие хозяев.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, соседи позвонили по телефону «101». Выехавшие на место происшествия два расчёта спасателей СВПЧ-9 справились с огнём в течение 15 минут. Площадь пожара составила 6 квадратных метра, сгорели два холодильника и микроволновая печь. Огнеборцы не допустили распространения пламени на жилой дом.

По предварительной версии специалистов, к возгоранию привело короткое замыкание. С большой нагрузкой не справилась электросеть, в которую одновременно – в один удлинитель – были включены, помимо сгоревшей техники, ещё телевизор и скороварка.

Материальный ущерб, причинённый 32-летнему владельцу, составил 10 000 рублей ПМР. Ведётся разбирательство, отмечает источник.