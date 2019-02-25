Переменная облачность, плюсовые температуры: до конца недели сохранится тёплая погода

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Сегодня ожидается переменная облачность и плюсовые температуры по всей стране. Температурный максимум будет колебаться от +6°C на севере до +8°C на юге республики.

Во вторник сохранится тёплая погода, а в среду в некоторых районах ожидаются осадки в виде дождя, передаёт realitatea.md. С четверга температуры начнут расти вплоть до +13°C на юге. В пятницу в южных регионах страны ожидается 10 градусов тепла, а на севере и в центре выпадет небольшое количество осадков.

В субботу осадки выпадут на севере и в центре. Температуры останутся положительными. Тепло будет и в воскресенье, однако не исключена переменная облачность.