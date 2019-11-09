Перекрыл проезд к бакам: как водитель мусоровоза “отомстил” автохаму (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники предприятия “Autosalubritate” решили преподать урок водителю, который припарковал своё авто таким образом, что заблокировал проезд к мусорным бакам. Инцидент произошёл во дворе жилого дома в столичном секторе Ботаника.

Мужчина спокойно оставил машину в запрещённом месте, тем самым помешав работникам вывозить мусор, пишет tv8.md. После того, как сотрудникам службы всё же удалось завершить свою работу, они решили проучить автохама. Они буквально “обложили” мусорными контейнерами припаркованный автомобиль таким образом, чтобы водитель не смог выехать со своей “парковки”.

Нарушителю пришлось “расчищать” путь для того, чтобы уехать. Курьёзный инцидент попал на видео невольных свидетелей происшествия.