Переходила дорогу в неположенном месте: пожилая тираспольчанка попала под колёса авто

Переходила дорогу в неположенном месте: пожилая тираспольчанка попала под колёса авто

ДТП с участием пешехода произошло 20 мая в Тирасполе. Пожилая жительница города вышла из-за припаркованного у обочины транспорта и попыталась перебежать дорогу в неустановленном месте. Женщина попала под колёса автомобиля Mazda.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за рулём находился 24-летний житель Бендер. 81-летняя потерпевшая была госпитализирована с закрытым переломом правой плечевой кости и ушибом мягких тканей головы.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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