Переходил в неположенном месте: на Ботанике сбили пешехода (ФОТО)

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Минувшим вечером на Ботанике пешеход попал под колёса авто. Инцидент произошёл на пересечении Христо Ботева и бульвара Дачия.

На место происшествия прибыли полицейская машина и “скорая”. Как рассказала publika.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, водитель автомобиля BMW сбил 22-летнего пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.