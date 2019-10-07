Переговоры по приднестровскому урегулированию пройдут 9 и 10 октября в Братиславе

Переговоры по приднестровскому урегулированию пройдут 9 и 10 октября в Братиславе

Новая встреча в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоится в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. На ней будет рассмотрен ход реализации мер по укреплению доверия, согласованных в рамках пакета «Берлин-плюс», а также определены возможные дополнительные и новые приоритетные вопросы для дальнейших мер по укреплению доверия.  

Переговоры будут вести действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак и Франко Фраттини, специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя от Словакии, пишет moldpres.md.

На встрече соберутся представители Республики Молдова и Приднестровья, посредников из ОБСЕ, Российской Федерации и Украины, а также наблюдателей на переговорах – Европейского cоюза и США.

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