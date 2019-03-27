Переговорный процесс между партиями: выводы Богдана Цырди

Авторский комментарий от первого лица.
Что можно сказать о переговорном процессе между партиями?
1. Блок «АКУМ» выдвинул любопытные предложения:
а) Вы сначала голосуете за 7 наших законов, то есть, отдаете нам генпрокурора (они его называют европейским прокурором), НАЦ, СИБ и т. д;
б) Только после этого Майя Санду согласна стать премьером, а Андрей Нэстасе – спикером;
в) Потом мы создадим миноритарное правительство.
Проще говоря, рулить мы будем сами, все правительство будет состоять из министров «АКУМ», а вы будете голосовать и поддерживать все наши инициативы! Мило, не так ли?
2. ДПМ тоже вышла с «интересными» предложениями:
а) Спикер будет наш. Премьер – ваш. А лучше – технический, нейтральный премьер, то есть, тоже наш;
б) По министерствам можно поговорить, но не забывайте – там наши госсекретари. Они всем рулят;
в) Генпрокурора не отдадим. Это святое. НАЦ и СИБ подумаем, но скорее всего, тоже не отдадим. Но подумаем.
3. ПСРМ предложила следующий формат:
а) Давайте обсудим общую программу и повестку власти;
б) Создадим парламентское большинство;
в) Потом обсудим структуру власти
Что в остатке?
1. Выросла роль президента. Он создал площадку для переговоров. Все пришли.
2. Начались первые поствыборные контакты между лидерами партий и президентом, чего не было до сих пор.
3. Блок «АКУМ» впервые выдвинул формулу власти. До сих пор они говорили только об оппозиции к режиму.
4. У ПСРМ появился шанс участвовать во власти. Впервые за последние 10 лет.
5. Досрочные выборы остаются на повестке дня. И если требования сторон не изменятся – так тому и быть.