Переговорный процесс между партиями: выводы Богдана Цырди

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Авторский комментарий от первого лица.

Что можно сказать о переговорном процессе между партиями?

1. Блок «АКУМ» выдвинул любопытные предложения:

а) Вы сначала голосуете за 7 наших законов, то есть, отдаете нам генпрокурора (они его называют европейским прокурором), НАЦ, СИБ и т. д;

б) Только после этого Майя Санду согласна стать премьером, а Андрей Нэстасе – спикером;

в) Потом мы создадим миноритарное правительство.

Проще говоря, рулить мы будем сами, все правительство будет состоять из министров «АКУМ», а вы будете голосовать и поддерживать все наши инициативы! Мило, не так ли?

2. ДПМ тоже вышла с «интересными» предложениями:

а) Спикер будет наш. Премьер – ваш. А лучше – технический, нейтральный премьер, то есть, тоже наш;

б) По министерствам можно поговорить, но не забывайте – там наши госсекретари. Они всем рулят;

в) Генпрокурора не отдадим. Это святое. НАЦ и СИБ подумаем, но скорее всего, тоже не отдадим. Но подумаем.

3. ПСРМ предложила следующий формат:

а) Давайте обсудим общую программу и повестку власти;

б) Создадим парламентское большинство;

в) Потом обсудим структуру власти

Что в остатке?

1. Выросла роль президента. Он создал площадку для переговоров. Все пришли.

2. Начались первые поствыборные контакты между лидерами партий и президентом, чего не было до сих пор.

3. Блок «АКУМ» впервые выдвинул формулу власти. До сих пор они говорили только об оппозиции к режиму.

4. У ПСРМ появился шанс участвовать во власти. Впервые за последние 10 лет.

5. Досрочные выборы остаются на повестке дня. И если требования сторон не изменятся – так тому и быть.