Передачу заключенным алкоголя и телефонов пресекли в двух пенитенциарах Молдовы (ВИДЕО)

Сотрудники правоохранительных органов продолжают борьбу с незаконными посылками в тюрьмы страны.

Родственники и друзья заключенных не перестают сознательно незаконными путями передавать вещи и продукты, категорически запрещенные в местах лишения свободы. Так, 16 мая в пенитенциаре №2 “Липкань” около 9.30 утра неизвестные перебросили через забор пакет с 31 бутылкой спиртного. При подробном изучении в пакете было обнаружено 21 литр вина, 12 литров пива и 1 литр коньяка, пишет canal3.md.

В ночь же с 17 на 18 мая в пенитенциаре №18 “Брэнешть” патруль заметил, как через ограду перебросили 5 пакетов. В них были обнаружены два мобильных телефона и сухие дрожжи.

Обе незаконнные посылки были изъяты. Так как они не успели дойти до получателей в стенах пенитенциаров, наказаны они не будут, – в отличие от тех, кто эти посылки переправил.