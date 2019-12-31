Передачи «Первого в Молдове» отныне можно смотреть на привычной частоте в любом уголке страны!

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Передачи «Первого в Молдове» вернулись на привычную для зрителей частоту. Накануне телеканал выиграл конкурс на замещение общенациональной сети III.

Таким образом, российский «Первый канал» вернулся к общенациональному вещанию в Молдове. Полюбившиеся передачи зрители смогут увидеть на привычной для них позиции в любой точке Молдовы.

Телеканал «Первый в Молдове» начал вещание 1 ноября 2019 года. В сетке канала представлены главные шоу и самые популярные телехиты российского «Первого канала»: «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой, «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, «Модный приговор», «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, «Вечерний Ургант», «Мужское/Женское» с Юлией Барановской и Александром Гордоном, «Лучше всех» с Максимом Галкиным, «КВН», «Что? Где? Когда?», «Жить здорово!» с Еленой Малышевой, «Сегодня вечером», «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым и многие другие.

Одновременно с международными версиями зрители «Первого в Молдове» увидят громкие кинопремьеры, концерты артистов российской эстрады, документальные и развлекательные проекты.

Вещание будет осуществляться с передатчиков, расположенных в 17 населенных пунктах РМ, включая Кагул и далее по списку: