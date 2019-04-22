Перед праздниками НАБПП проверили мясные рынки в Бельцах (ФОТО)

Перед праздниками НАБПП проверили мясные рынки в Бельцах (ФОТО)

Учитывая, что накануне пасхальных праздников потребление продуктов животноводства населением увеличивается, ровно, как и незаконная уличная торговля, инспекторы НАБПП в Бельцах провели внезапные проверки точек, торгующих мясной продукцией.

Во время проверок на рынках в районе улиц Байдукова и Феровиарилор был обнаружен ряд нарушений. Среди несоответствий числятся: торговля продуктами питания в несанкционированных местах, отсутствие ветеринарно-санитарных разрешений, несоблюдение условий хранения и отсутствие документов о происхождении продукции.

Лица, задействованные в незаконной торговле, были наказаны в соответствии с действующим законодательством. Сомнительного качества продукция в количестве 82,4 кг была изъята и доставлена в пункт переработки отходов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md