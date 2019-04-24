Перед Пасхой полиция усилит наблюдение за движением в районе Центрального рынка

Перед Пасхой полиция усилит наблюдение за движением в районе Центрального рынка

Национальный инспекторат патрулирования усилит меры по оптимизации дорожного движения в районе Центрального рынка и его окрестностей. В преддверии пасхальных праздников именно на столичный рынок за покупками приезжает большое количество граждан.

Как сообщили в пресс-службе НИП, традиционно перед и во время пасхальных праздников в столицу приезжает множество людей, что затрудняет дорожное движение в центре города. Таким образом, дорожная полиция приняла решение активизировать деятельность по контролю движения, передаёт moldpres.md.

НИП призывает водителей и остальных граждан соблюдать следующие правила:

  • обращать внимание на пешеходов;
  • избегать мест большого скопления людей;
  • соблюдать дистанцию между транспортными средствами;
  • парковаться только в специально отведённых местах;
  • по возможности пользоваться общественным транспортом;
  • заранее изучить информацию о состоянии дорожного движения в городе;
  • избегать поездок в часы пик;
  • быть предельно внимательными при совершении покупок, чтобы защититься от карманников.
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