Перед Пасхой полиция усилит наблюдение за движением в районе Центрального рынка

Национальный инспекторат патрулирования усилит меры по оптимизации дорожного движения в районе Центрального рынка и его окрестностей. В преддверии пасхальных праздников именно на столичный рынок за покупками приезжает большое количество граждан.
Как сообщили в пресс-службе НИП, традиционно перед и во время пасхальных праздников в столицу приезжает множество людей, что затрудняет дорожное движение в центре города. Таким образом, дорожная полиция приняла решение активизировать деятельность по контролю движения, передаёт moldpres.md.
НИП призывает водителей и остальных граждан соблюдать следующие правила:
- обращать внимание на пешеходов;
- избегать мест большого скопления людей;
- соблюдать дистанцию между транспортными средствами;
- парковаться только в специально отведённых местах;
- по возможности пользоваться общественным транспортом;
- заранее изучить информацию о состоянии дорожного движения в городе;
- избегать поездок в часы пик;
- быть предельно внимательными при совершении покупок, чтобы защититься от карманников.
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