Перед началом учебного года “предприимчивая” бендерчанка украла вешалку с белыми блузками

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Вешалку с белыми блузками – товаром, востребованным перед началом учебного года – владельцы установили у входа в магазин. Однако спустя некоторое время женские кофточки бесследно исчезли.

Позже выяснилось, что, воспользовавшись занятостью продавца, 40-летняя бендерчанка сняла их с выносной витрины магазина. С похищенным добром она направилась в Тирасполь. Предлагала товар прохожим совсем недорого: по 100 рублей. Продав три блузки, решила вернуться в Бендеры. Приехав в город, женщина продолжила незаконную предпринимательскую деятельность на продуктовом рынке. Сотрудник уголовного розыска задержал правонарушительницу с поличным, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Оставшиеся блузки в тот же день вернули в магазин. “Предприимчивую” бендерчанку привлекли к административной ответственности за мелкое хищение и оштрафовали на 5 тысяч приднестровских рублей. В подобные ситуации гражданка попадала и ранее. По её словам, ворует она исключительно “по собственной глупости”. И с каждым разом это обходится ей всё дороже.