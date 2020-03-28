Перечислить средства на борьбу с коронавирусом теперь можно через “MPay”

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Со вчерашнего дня перевести средства на счёт примарии, открытый для пожертвований на борьбу с коронавирусом, можно через правительственную службу электронных платежей “MPay”.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан. По его словам, оказать материальную поддержку в сложившейся непростой ситуации вызвались многие экономические агенты.

– Много хороших людей, людей с большой душой приходят к нам на помощь. Все средства идут на закупку необходимых материалов для больниц и экипировку врачей, чтобы они могли безопасно выполнять свою работу. Вместе мы справимся! – написал Чебан.

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