Переболевший коронавирусом военнослужащий Нацармии стал донором плазмы

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Излечившийся от коронавируса военнослужащий Национальной армии стал донором плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

По данным пресс-службы Министерства обороны, военнослужащий заразился коронавирусом от своей мамы, которая является медицинским работником, когда находился в отпуске. У солдата была лёгкая форма COVID-19, поэтому он быстро пошёл на поправку.

– Мы благодарим нашего коллегу за этот благородный поступок и желаем ему крепкого здоровья, – говорится в сообщении Минобороны.

Стоит отметить, что в рядах военнослужащих Национальной армии зарегистрировано 5 случаев коронавируса. Двое уже были вылечены, а остальные проходят соответствующее лечение в специализированном медучреждении Минобороны. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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