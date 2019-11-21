Перебои со светом ожидаются в 4 столичных секторах

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В четверг, 21 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы, сообщает Red Union Fenosa.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботева 2, 9999 – с 08:45 до 16:45.

ул. Зелинского 33/2 – с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ 7/4 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Щусева 84 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Фечоарей 1-25, 2-20, М. Лермонтов 80/1, Рогулень 5 – с 09:30 до 17:30.

ул. Б.-Бодони 10, 12 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 14, 14/1, 14/2, 79 – с 10:00 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.