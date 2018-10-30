Перебои с водоснабжением ожидают в среду сотни кишиневцев

О предстоящих работах сообщает поставщик услуги.

Так, в среду, 31 октября, в период с 09.00 до 18.00 ожидается малый напор воды в домах, расположенных по адресам:

Пьетрарилор, 2-18, включая дробные дома;

Хынчешть, 64-134, включая дробные дома;

Миорица, 2-50, включая дробные дома;

Гренобле, 1-5, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.