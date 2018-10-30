Перебои с водоснабжением ожидают в среду сотни кишиневцев

Перебои с водоснабжением ожидают в среду сотни кишиневцев

О предстоящих работах сообщает поставщик услуги. 

Так, в среду, 31 октября, в период с 09.00 до 18.00 ожидается малый напор воды в домах, расположенных по адресам:

  • Пьетрарилор, 2-18, включая дробные дома;
  • Хынчешть, 64-134, включая дробные дома;
  • Миорица, 2-50, включая дробные дома;
  • Гренобле, 1-5, включая дробные дома. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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