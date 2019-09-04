Перебои с водой ожидаются на нескольких улицах столицы

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Потребители, проживающие на бул. Мирча чел Бэтрын 10/2 и по ул. Петру Заднипру 12/2, 14/7, 18/5, останутся в четверг, 5 сентября, без воды. Отключения запланированы в период с 09.00 до 17.00 из-за работ по подключению нового водопровода.

В этот же отрезок времени водоснабжение будет приостановлено и на ул. Мирчешть 23/1, 8/1, 22, 21, в том числе с дробью, пишет ipn.md. С 09.00 до 17.00 не будет воды и у потребителей по ул. Гренобля 147, 149/1 и по ул. Т. Стришка 30, 1, 2-8, в том числе с дробью.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.