Перебои с водой ожидаются на нескольких улицах столицы

Перебои с водой ожидаются на нескольких улицах столицы

Потребители, проживающие на бульваре Дачия, 60, в том числе в дробных домах, останутся в четверг, 12 сентября, без воды в кране. Отключения запланированы в период с 09.00 до 15.00 из-за работ на насосной станции.

Тоже в четверг, с 09.00 до 20.00, водоснабжение будет приостановлено на Н. Костин, 63 и Алба Юлия, 186, 188/2, 190/2,192/2, включая дробные дома. Перебои ожидаются в связи с проведением работ по реабилитации водопровода, передаёт ipn.md.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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