Перебои с электричеством ожидаются в трёх столичных секторах

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 8 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 21, И. Крянгэ 39, 39/3, 39/4, 43, 43/1, 999, Чайковского 22, Белинского 59, 61, 65/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Щусева 101 – с 09:30 до 17:00. ул. 31 Августа 1A, 2A, пер. 31 Августа 16/1, пер. 1 Кауказ 17, Думбрэвий 1, 2, Хрушка 1-11, 2-8, пер. Хрушка 1-5, 2-4, В. Трандафирилор 1-11, 2-14, 9002 – с 09:30 до 17:00. ул. Албишоара 6, 8, 10, 12, 14, Д. Кантемир 1, 1J, 3/2, 6, 12, 14 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 4, Т. Владимиреску 6 – с 15:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.