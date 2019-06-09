Перебои с электричеством ожидаются в Каушанах и Хынчештах в воскресенье

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 9 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах:

с. Заим – частично с 09.30 до 20.00.

Не будет света и в некоторых домах в Хынчештах:

г. Хынчешты – пер. Буковина, ул. Грэдинилор, И. Крянгэ, М. Кэприяна, М. Еминеску, П. Мовилэ, Н. Гоголя, В. Александри – частично с 08.30 до 21.00;

с. Богичень, с. Дрэгушень– частично с 08.15 до 21.00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.