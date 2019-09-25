Перебои с электричеством ожидаются в четырёх столичных секторах

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 25 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Малина Маре 36, 38, 46, Мелестиу 28, 28A, 29, 29M, 30, 32 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Коробчану 24 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. В. Микле 7, 9, Александри 109 – с 09:00 до 13:00.

ул. Букурешть 52 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Садовяну 22/3 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.