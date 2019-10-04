Перебои с электричеством ожидаются на Буюканах и в Центре

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 4 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Кэлинеску 3-35, 4-40, И. Караджале 7-13, 8-14, Сучава 105-137, 112-136, В. Погор 3, 16, Строеску 8A, 11A, 30A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Фечоарей 1-25, 2-20, М. Лермонтов 80/1, Рогулень 5 – с 09:05 до 17:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.