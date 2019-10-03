2000 столичных пенсионеров получат единовременную материальную помощь

0

2 000 человек в возрасте от 70 лет с небольшими пенсиями получат единовременную материальную помощь в размере 500 леев. Выплаты приурочены к отмечаемому 1 октября Международному дню пожилых людей.



Финансовая поддержка предоставляется в целях улучшения материального положения пожилых людей в муниципии в возрасте старше 70 лет. Списки получателей были подготовлены районными отделениями Управления соцпомощи.

Единовременную выплату можно получить в почтовых отделениях города с 1 октября по 25 декабря 2019 года.