Пенсионеру из Днестровска грозит тюремный срок за избиение врача

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Мужчина ворвался в кабинет женщины, схватил её за волосы и ударил по лицу.

В дежурную часть Днестровского ГОВД поступило сообщение от врача городской больницы. 64-летняя женщина рассказала о том, что один из посетителей лечебного учреждения ворвался в кабинет и в присутствии медперсонала стал её оскорблять, а также высказывать угрозы убийством. После этого мужчина схватил заявительницу за волосы и нанёс ей удар в область лица. У потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Личность подозреваемого милиционеры установили, им оказался 72-летний местный житель. Мужчина опрошен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему может грозить до трёх лет лишения свободы.