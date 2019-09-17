Пенсионерку сбил насмерть рейсовый микроавтобус

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76-летняя уроженка Унген скончалась после того, как ее сбил микроавтобус рейса Кишинев – Унгены. Инцидент произошел минувшим вечером на трассе Кишинев – Унгены – Скулены на выезде из села Пырлица.

– Полиция установила, что 56-летний житель района Унгены управлял микроавтобусом марки Mercedes, в котором находились 10 пассажиров, и ехал по маршруту Кишинев – Унгены, когда он сбил 76-летнюю жительницу того же района. Женщина резко выбежала на дорогу, и в результате удара скончалась на месте, – рассказала Cotidianul.md пресс-секретарь ИП Унген Кристина Викол.

По информации правоохранителей, водитель прошел тест на содержание алкоголя в крови. Он оказался отрицательным.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося выясняются.