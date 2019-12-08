Пенсионерку нашли убитой в собственном доме. Подозреваемый задержан

Пенсионерку нашли убитой в собственном доме. Подозреваемый задержан

Труп 80-летней женщины с многочисленными следами насилия был обнаружен этим вечером в ее доме в селе Грозаска Унгенского района. В скором времени был найден и подозреваемый: это мужчина из Бельц с криминальным прошлым, который был объявлен в розыск другими инспекторатами полиции в стране. 

Его узнали соседи, которые сообщили полицейским, что именно его видели во дворе убитой женщины. Подозреваемого доставили в инспекторат полиции Унген, он был задержан на 72 часа.

Обстоятельства выясняются, пишет deschide.md.

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