Пенсионерку нашли мертвой в собственной квартире в Кишиневе (ВИДЕО)

За помощью к спасателям обратился сын умершей. Он призвал их взломать дверь ее квартиры после того, как женщина перестала выходить на связь.

Инцидент произошел вчера, 25 октября, на столичной улице Алеку Руссо. Пожарные проникли в квартиру на третьем этаже через окно, после чего открыли дверь. Женщина лежала в постели и была мертва, пишет tv8.md.

Источник отмечает, что на ее теле не было найдено следов насильственной смерти. Точную причину установит судмедэкспертиза.

Известно, что умершей было 76 лет. Она жила одна.