Пенсионерка скончалась под колесами автомобиля в Приднестровье

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Тираспольской в селе Красная Горка. Водитель автомобиля марки Mazda совершил наезд на женщину, которая шла вдоль проезжей части дороги в попутном направлении.

От полученных травм 70-летняя пострадавшая скончалась на месте аварии. Управлявший мужчиной 36-летний тираспольчанин пояснил, что было темно, пешехода он не заметил.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Транспортное средство помещено на штрафстоянку, пишет mvdpmr.org.