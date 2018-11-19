Пенсионерка оказалась под колёсами машины в Комрате

Авария произошла на днях в Гагаузии. Пострадавшую госпитализировали.

Как пишет gagauzinfo.md, водитель автомобиля марки Volkswagen, 21-летний житель Комрата, не учел дорожную обстановку и, проявив невнимательность, совершил наезд на пешехода. В результате аварии 65-летняя жительница Комрата была доставлена в больницу.

По факту аварии следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.