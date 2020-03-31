Пенсионерка обнаружила в огороде гранату (ФОТО)

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Предмет, похожий на гранату, обнаружила на приусадебном участке 63-летняя жительница села Афанасьевка Дубоссарского района. Сельчанка незамедлительно сообщила об этом в милицию.

На место оперативно прибыла следственная группа, передаёт mvdpmr.org. Граната без запала была изъята и направлена на экспертизу.

При обнаружении боеприпасов граждан просят немедленно сообщать об опасной находке в компетентные органы.

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